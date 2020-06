Burgerrechtenorganisatie klaagt Trump aan voor ontruiming park

Volgens de ACLU zijn de grondrechten van actievoerders geschonden toen het gebied door de veiligheidsdiensten werd leeg geveegd. De organisatie spant de rechtszaak aan met demonstranten die deelnemen aan de protesten tegen politiegeweld en racisme in de VS.

Het Lafayette Square werd maandag ontruimd zodat president Trump na een toespraak naar een kerk in de buurt kon lopen om daar een bijbel in de lucht te houden. Zelf zei Trump dat hij niet de opdracht gegeven heeft voor de actie. “Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten”, zei Trump over de demonstranten. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval.