Trump bedankt Iran voor vrijlaten oud-militair

De president zei dat hij telefonisch gesproken heeft met White en dat de Amerikaan onderweg is naar de VS. De marineveteraan werd in 2018 gearresteerd in Iran toen hij op bezoek was bij zijn Iraanse vriendin in de stad Mashhad. Daar werd hij medio maart vrijgelaten uit de gevangenis op medische gronden, maar hij verbleef tot donderdag nog in Iran.

“Hij is nu in Zürich, nadat hij is vrijgelaten uit Iran”, stelde Trump op Twitter over White. “Hij zit straks in een Amerikaans vliegtuig en komt naar huis.”

De Amerikaanse regering hoopt dat de vrijlating van White een “nieuwe opening” is tussen de VS en Iran, die al enige tijd met elkaar in de clinch liggen. Dinsdag werd ook bekendgemaakt dat een Iraanse professor de VS had verlaten. De man was vrijgesproken van het stelen van bedrijfsgeheimen en mocht terugkeren naar zijn thuisland.