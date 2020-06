Interim-voorzitter schrok van situatie rechtbank Noord-Nederland

De waarnemend president van de rechtbank Noord-Nederland is geschrokken van hoe weinig er met de signalen van sociale onveiligheid is gedaan. Dat zegt Herman van der Meer in een interview met NRC.

In het rapport over de situatie bij de rechtbank dat eerder deze week verscheen, staat dat er veel signalen waren dat er sprake was van onder meer pesten en intimidatie. Er heerst een diepgeworteld wantrouwen bij de medewerkers. “Historisch gezien is er in de hele rechterlijke organisatie spanning tussen de autonomie van rechters en de ondersteunende rollen zoals de bedrijfsvoering, administratie en juristen. In de meeste gerechten is die tegenstelling behoorlijk verdwenen. Maar hier is dat in mindere mate, de professionele organisatieontwikkeling van de rechtbank Noord-Nederland heeft nog een weg te gaan”, aldus Van der Meer.

De waarnemend president denkt dat de slechte werksituatie onder meer is veroorzaakt door “tikken van buitenaf”. “Een gedwongen fusie, de dreigende sluiting van de rechtbank in Assen, een mogelijke halvering van de administratiebanen. Deze organisatie heeft knauwen gehad, de wonden zijn soms nu nog zichtbaar.”