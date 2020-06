Grootste daling aantal gewerkte uren in bijna kwart eeuw

Nederlanders hebben de afgelopen maanden door alle coronamaatregelen fors minder uren gewerkt dan het kwartaal ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het in het eerste kwartaal om de sterkste terugval in bijna een kwart eeuw. In april zette de daling verder door.

In totaal werkten Nederlanders in het eerste kwartaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan het laatste kwartaal van 2019. De laatste keer dat het CBS een sterkere terugval in het aantal gewerkte uren signaleerde was begin 1996. Het statistiekbureau kan niet aangeven wat destijds de reden was van de sterke afname.

Door de coronacrisis werd vanaf maart dit jaar in een aantal bedrijfstakken minder gewerkt. De horeca is het hardst getroffen. Daar liep het gemiddeld aantal gewerkte uren per week terug van 25 uur naar 11 uur. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal gewerkte uren juist toe en ook in het openbaar bestuur werden meer uren gemaakt.

In april waren er vervolgens weer een stuk minder mensen aan het werk dan in de eerste maanden van dit jaar. Ook het aantal gewerkte uren zakte hierdoor verder terug. Om hoeveel uur het in totaal precies gaat, geeft het CBS niet aan. Het aantal werkenden nam die maand af met 160.000.