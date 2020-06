‘Koopregelingen nieuwbouwwoningen in het nauw’

Het gaat om regelingen waarbij bouwondernemers nieuwbouwwoningen met korting aan consumenten verkopen, vaak onder de voorwaarde dat indien de koper zijn woning enkele jaren later weer verkoopt, hij de korting op dat moment terugbetaalt aan de ondernemer. Daarmee bevorderen de woningbouwers de toegang tot de woningmarkt voor mensen met lage inkomens.

Maar omdat de woning dan voor een lager bedrag wordt verkocht, dreigt op grond van de wet zowel omzetbelasting als overdrachtsbelasting verschuldigd te zijn. In 2014 heeft het kabinet aangegeven dit ongewenst te vinden en is met een speciale beleidsregeling dubbele belastingheffing tegengegaan. Deze vrijstelling geldt echter slechts voor woningen met een marktwaarde tot 240.000 euro, omdat in 2014 een gemiddelde woning zoveel waard was. Sindsdien is de gemiddelde marktwaarde van woningen echter fors gestegen. Hierdoor komt momenteel vrijwel geen enkele woning meer in aanmerking.

De oplossing is simpel, stelt algemeen directeur Coen van Rooyen van NVB-Bouw. Door de marktwaarde uit het besluit te vervangen door de zogeheten NHG-grens lost de overheid het probleem volgens hem permanent op. “Juist nu er een tekort van maar liefst 315.000 woningen in Nederland is, moeten we in staat zijn minder kapitaalkrachtige kopers te helpen met hun toetreding tot de woningmarkt”, aldus de branchevoorman.