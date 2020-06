Ruim 1000 betogers tegen racisme rustig bijeen in Arnhem

Ruim duizend voornamelijk jonge mensen hebben donderdag in Arnhem geprotesteerd tegen racisme en geweld. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, die bij de betoging was, constateerde dat er veel meer demonstranten waren dan de afgesproken vijfhonderd, maar omdat de bijeenkomst rustig verliep greep hij niet in. Hij was tevreden over de organisatie, zei hij.

De demonstratie begon in de stromende regen met enkele honderden betogers. Toen het droog werd nam het aantal demonstranten op de Markt snel toe. Er is enkele keren gewaarschuwd dat mensen onderling voldoende afstand moesten houden. Daar werd meteen gehoor aan gegeven. De actievoerders droegen allemaal een mondkapje, want de organisatie stuurde deelnemers zonder mondkapje weg van het plein.

Op het plein waren bijna 3000 stippen gezet om 1,5 meter afstand aan te geven. Marcouch vond dat belangrijk “omdat het doel van deze demonstratie belangrijk is, maar de gezondheid en veiligheid van de mensen die hier komen ook.” Rond de Markt was veel politie op de been, maar die hoefde niet in actie te komen. Een flink aantal sprekers vertelde in Arnhem over eigen ervaringen met racisme. Nadat de bijeenkomst was afgelopen, verliet de mensenmassa zonder gedrang het plein.