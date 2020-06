Oppositie Amsterdam: Halsema schuift verantwoordelijkheid af

De WhatsApp-conversatie tussen burgemeester Femke Halsema en justitieminister Ferd Grapperhaus, die donderdag openbaar is gemaakt, valt niet goed bij rechtse oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad.

De grootste oppositiepartij, de VVD, noemt de appwisseling “heel pijnlijk”. Fractieleider Marianne Poot schrijft op Twitter: “De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in een stad. Ik zie niet dat Halsema deze verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik zie alleen het afschuiven van verantwoordelijkheden en opmerkingen die burgemeester-onwaardig zijn”.

FVD-fractieleider Annabel Nanninga vindt dat de apps bewijzen dat Halsema niet boven de partijen staat. “Kan echt niet”, twittert ze.

CDA

Tegen AT5 zegt CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma: “De minister is niet een soort opperburgemeester die even zijn zegen moet geven. Dat kan hij ook niet doen want hij beschikt niet over de feiten en kan dus ook niet inschatten wat er gaande is. Zeker niet op basis van een kort bericht.”

Halsema moet zich komende woensdag verantwoorden in de gemeenteraad voor het niet ingrijpen tijdens een veel te druk bezochte antiracismedemonstratie op de Dam, afgelopen maandag.