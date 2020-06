Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen gaan deze zomer niet open voor het publiek. Binnen de huidige geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk bezoekers gastvrij te ontvangen. Met name binnen het paleis kunnen de afstandsregels niet worden gehandhaafd.

De Koninklijke Verzamelingen, die binnen de hoforganisatie verantwoordelijk is voor de openstelling, heeft deze boodschap donderdag overgebracht aan de ruim 5000 mensen die vorig jaar vanwege het overlijden van prinses Christina paleis of stallen niet konden bezoeken. Voor het afscheid en de uitvaart van de prinses waren beide locaties enkele dagen nodig. Degenen die daardoor hun beurt misten, was toegezegd dat ze dit jaar op bezoek konden komen.

Het paleis heeft goed gekeken of de openstelling van paleis of stallen op een of andere manier toch kon doorgaan, maar dat bleek gezien alle geldende beperkingen niet haalbaar.