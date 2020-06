‘Italiaanse maskermaker GVS wil naar de beurs’

De Italiaanse maker van gezichtsmaskers en filters voor beademingsapparatuur GVS wil deze maand naar de beurs in Milaan. Het bedrijf wil met die beursgang ongeveer 500 miljoen euro ophalen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De beursgang van GVS zou de eerste worden sinds de beurs in het Zuid-Europese land in maart fors wegzakte door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

GVS zelf zag de afgelopen maanden door de pandemie de vraag naar zijn producten juist toenemen. De omzet zou daardoor dit jaar kunnen stijgen met iets meer dan 40 procent, tot ongeveer 320 miljoen euro, verwacht het bedrijf uit Bologna. GVS mikt op een marktwaarde van tenminste 1,4 miljard euro.