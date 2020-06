OM zet De Vries voet dwars als ‘vertrouwensman’ kroongetuige

Het Openbaar Ministerie accepteert misdaadjournalist Peter R. de Vries niet in zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. “Rechtsbijstand in een strafzaak kan alleen gegeven worden door een advocaat en door niemand anders”, zegt het OM in een reactie op een uiteenzetting van De Vries en advocaat Peter Schouten donderdag tijdens een persconferentie. Het duo is door B. aangezocht hem bij te staan. B.’s advocaat Derk Wiersum werd vorig jaar doodgeschoten.