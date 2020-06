Betogers Hongkong botsen opnieuw met politie tijdens protest

In Hongkong zijn demonstranten donderdag hard gebotst met de oproerpolitie. In het district Mong Kok gingen mensen opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de eigen regering. Ook werd stilgestaan bij de bekende studentenprotesten op het Chinese Tiananmenplein, donderdag exact 31 jaar geleden. De demonstratie was verboden vanwege het coronavirus.

Om de betogers uit elkaar te drijven, gebruikten politieagenten onder meer pepperspray. Daarnaast werden meerdere protestgangers opgepakt toen zij wegen probeerden te barricaderen.

In Hongkong is het al tijden onrustig. Een groot deel van de bevolking is boos op de eigen regering en de groeiende invloed van China. Dat land voerde een omstreden veiligheidswet in waarmee Peking rechtstreeks wil ingrijpen in veiligheidskwesties van Hongkong. De miljoenenstad, een voormalige Britse kroonkolonie, is een autonoom onderdeel van China met een eigen regering en rechtsstelsel.