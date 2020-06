Advocaten leveranciers Taghi verwijten OM ‘absurde’ claim

De advocaten van de mannen die zijn veroordeeld voor het leveren van onder meer wapens en auto’s aan de organisatie van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, hebben op de eerste dag van het proces over het terugbetalen van criminele verdiensten uitgehaald naar het OM. Dat heeft een “absurde” en “ontoelaatbare” methode gebruikt bij de berekening van de bedragen, aldus de raadslieden. Zij willen dat de rechtbank de vorderingen afwijst. Justitie claimt bij elkaar ruim 7 miljoen euro van de in totaal acht mannen.

De rechtbank maakte donderdag een begin met de zaak, waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken en waarin het draait om de vermeende verdiensten van het achttal. Zij werden eerder veroordeeld in het strafproces 26Koper. Het gerechtshof in Amsterdam legde daarin vorig jaar in hoger beroep tot 14,5 jaar cel op. Volgens het hof vormden de mannen een criminele bende die liquidaties voorbereidde, onder meer door potentiële doelwitten te observeren en wapens en snelle auto’s te leveren. In de zaak deed de politie onder meer een grote wapenvondst in Nieuwegein.

Het bedrag waarvoor het OM de mannen wil ‘plukken’, vindt zijn herkomst grotendeels in een handgeschreven administratieboekje dat bij een van de hoofdverdachten thuis werd gevonden. Omdat de mannen steeds hebben ontkend en gezwegen, zijn de te betalen bedragen op basis van de opgelegde celstraffen met een verdeelsleutel vastgesteld. “Bij gebrek aan beter, omdat we niet weten wie welk aandeel heeft gehad”, zei de aanklaagster. Zij vorderde bedragen uiteenlopend van bijna 4,5 ton tot bijna 1,2 miljoen euro.

Absurde handelwijze

De raadslieden spraken van een ontoelaatbare en absurde handelwijze. Ten eerste heeft de aangetroffen administratie volgens hen met name betrekking op de inkomsten uit drugshandel en daarvoor zijn hun cliënten in 26Koper niet veroordeeld. Daarnaast heeft het OM volgens hen niet duidelijk gemaakt hoeveel voordeel ieder van de mannen heeft genoten. De raadslieden spraken van “juridische kolder” en een “zwaktebod”.

Drie van hun cliënten die waren komen opdagen, noemden de ontnemingszaak klinkklare onzin. Zij zeiden nooit een euro te hebben gezien.

De zaak gaat vrijdag verder. De uitspraken zijn 10 juli.