Jorritsma denkt na over voorwaarden antiracismeprotest Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma wil een voor zaterdagmiddag in Eindhoven aangekondigde antiracismedemonstratie mogelijk maken, maar hij neemt nog de tijd om over de voorwaarden na te denken. Jorritsma wil de manifestatie faciliteren “met inachtneming van de landelijke Covid-19 maatregelen”, schrijft hij donderdag aan de gemeenteraad.

“Daarbij weeg ik zorgvuldig af op welke wijze ik het verloop van deze manifestatie in de stad op een veilige en ordentelijke manier mogelijk kan maken, zowel voor de demonstranten als de inwoners van de stad.”

De manifestatie Black Lives Matter is een protest tegen racisme naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. De manifestatie is aangekondigd voor komende zaterdag van 17.00-18:30 op het 18 Septemberplein in het winkelcentrum van Eindhoven.