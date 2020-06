Franse regering schrapt parade op 14 juli wegens corona

De regering heeft laten weten dat de regels over het afstand tot elkaar houden daar gerespecteerd zullen worden. Er zal ook een speciaal eerbetoon zijn aan mensen die werken in de medische zorg. Behalve militairen zullen ook werknemers in de ziekenzorg deelnemen. Het gaat om een ceremonie van ongeveer 2000 deelnemers en 2500 genodigde toeschouwers, volgens Franse media.

Het eind vorig jaar in China opgedoken virus heeft in Frankrijk ruim 150.000 besmettingen veroorzaakt. Het virus is momenteel op zijn retour en de regering is bezig de strenge coronamaatregelen af te bouwen. Als gevolg van het virus zijn bijna 30.000 mensen in Frankrijk overleden. Bijna 70.000 patiënten zijn genezen. Het virus heeft het noordoosten langs de Rijn en de regio Parijs het zwaarst getroffen.