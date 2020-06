‘IND raadpleegde ambassadeur in Bahrein niet bij uitzetting’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft verzuimd om voorafgaande aan de uitzetting van een Bahreinse asielzoeker informatie in te winnen bij de Nederlandse ambassadeur in Bahrein. Als dat wel was gebeurd had dat volgens asieladvocaat Flip Schüller kunnen voorkomen dat zijn cliënt Ali Mohammed al-Showaikh (29) zonder eerlijk proces tot levenslang is veroordeeld.

“Op het moment dat een asielzoeker wordt uitgezet, dan moet voor de IND op basis van het op dat moment aanwezige materiaal uitgesloten zijn dat iemand reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling. Het is duidelijk dat het hier niet het geval was en dat Nederland een fout heeft gemaakt”, zegt Schüller.

De vreemdelingen- en asieladvocaat bevestigt dat de ambassadeur in Bahrein pas na de uitzetting op de hoogte is gebracht. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat NRC heeft ingezien. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil dit rapport vooralsnog niet openbaar maken. Wel heeft ze de Tweede Kamer toegezegd dat de ambassadeur druk uitoefent op de autoriteiten in Bahrein. Een meerderheid van de Kamer riep de staatssecretaris in december op een eerder inspectierapport over de uitzetting openbaar te maken. Dat is tot dusver niet gebeurd.

Diplomatieke druk

Schüller: “Ik kan me de onthutsing bij de ambassadeur prima voorstellen. Mijn cliënt is in detentie gemarteld en kreeg levenslang zonder eerlijk proces, zonder dat de IND, maar ook de Dienst Terugkeer en Vertrek zich voldoende hebben vergewist op basis van feiten die vast stonden en het bewijs wat er hem bij gedwongen uitzetting te wachten stond. Het inwinnen van nadere informatie bij de ambassade was een voor de hand liggende optie.”

Schüller noemt het positief dat de staatssecretaris heeft toegezegd diplomatieke druk uit te oefenen op Bahrein. “Daarmee erkent ze impliciet en tussen de regels door dat de uitzettingsprocedure niet goed is gegaan, want de behandeling die al-Showaikh heeft gekregen was met het juiste kennisniveau, voorzienbaar.” De asieladvocaat hoopt dat door diplomatieke druk het gevangenisregime voor al-Showaikh kan worden verlicht of dat het kan leiden tot een gratieverlening.

Vluchtelingenwerk Nederland roept Broekers-Knol op “eindelijk te erkennen dat Ali nooit uitgezet had mogen worden. De Nederlandse overheid moet alles op alles zetten om Bahrein er toe te bewegen Ali vrij te laten.”