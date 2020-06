Rechter oordeelt woensdag over schorsing directeur Haga Lyceum

De rechter beslist woensdag of de schorsing van directeur-bestuurder Soner Atasoy en het ontslag van de secretaris van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam rechtmatig zijn. Het bestuur ligt met elkaar overhoop nadat voorzitter Mohamed Laamimach de overige twee bestuursleden de wacht had aangezegd. Zij menen echter dat dit besluit niet rechtsgeldig is en willen dat Laamimach het veld ruimt. Het is nu aan de rechter om te bepalen wie het voor het zeggen heeft op de omstreden islamitische middelbare school.