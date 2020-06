Beurzen wachten op extra steunplan ECB

De Europese aandelenbeurzen deden donderdag een stapje terug na de sterke koersrally in de afgelopen dagen. Beleggers wachten de uitslag af van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat ECB-president Christine Lagarde extra stimuleringsmaatregelen zal aankondigen om de economische impact van de coronacrisis te verlichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 558,59 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 768,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,7 procent in.

Economen verwachten dat de ECB honderden miljarden euro’s extra in de economie zal pompen via een uitbreiding van het opkoopprogramma voor obligaties. Bij het vorige rentebesluit eind april liet de centrale bank al weten klaar te staan om het programma ter waarde van 750 miljard euro uit te breiden of te verlengen.

Basic-Fit

In de AEX voerde Galapagos de schaarse stijgers aan met een winst van 2,1 procent. Resultaten van twee onderzoeken naar de werking van het geneesmiddel filgotinib van het biotechnologiebedrijf wijzen op aanhoudende werkzaamheid tegen reumatoïde artritis. Het onderzoek laat ook zien dat het middel veilig is. De verzekeraars NN Group en Aegon stonden onderaan met verliezen van 3,9 en 3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven sloot fitnessketen Basic-Fit de rij met een min van 3,6 procent. Bodemonderzoeker Fugro was de sterkste stijger met een plus van 2,1 procent. Renewi verloor 1,6 procent op de lokale markt na publicatie van de jaarcijfers. De onderneming verwerkte als gevolg van de coronacrisis minder afval en gaat verder snijden in de kosten.

Automakers

In Frankfurt verloren de automakers BMW, Daimler en Volkswagen tot 3,7 procent. De Duitse regering schroefde in het nieuwe steunpakket de subsidies voor elektrische auto’s op, maar zag af van een aankoopsubsidie voor diesel- en benzinevoertuigen.

Adidas klom 1 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verklaarde dat de verkopen in China weer een groei laten zien. In Parijs won Rémy Cointreau bijna 8 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Franse drankenproducent voorziet daarnaast een sterk herstel in de tweede jaarhelft.

De euro was 1,1197 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 36,58 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 39,21 dollar.