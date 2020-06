Bij de uitgang van de haven van Scheveningen is donderdagochtend een stoffelijk overschot gevonden. Dat meldt de politie in Den Haag. Onderzoek moet duidelijk maken of het gaat om de 23-jarige surfer uit Delft die al weken wordt vermist.

