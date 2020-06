‘Aankoopsubsidie elektrische auto’s te beperkt’

Per 1 juli kunnen particulieren die een zogeheten zero emissie auto willen aanschaffen of leasen via een private lease-constructie gebruik maken van subsidie van respectievelijk 4000 en 2000 euro. Autokopers hoeven niet tot 1 juli te wachten, maar kunnen nu al een auto kopen en met terugwerkende kracht tot 4 juni de subsidie aanvragen.

De subsidieregeling geldt alleen voor auto’s met een actieradius van meer dan 120 kilometer. Bovendien vallen waterstof-elektrische auto’s er buiten. De subsidie is namelijk beperkt tot auto’s met een aanschafwaarde van maximaal 45.000 euro. RAI Vereniging, dat de belangen van ruim 700 fabrikanten, leveranciers en importeurs in de autosector behartigt, dringt aan op uitbreiding van de regeling. Daarbij wijst Van Eijck ook naar het belang voor de autosector die door de coronacrisis onder grote druk staat.

Waterstof

De grens met betrekking tot het bereik van de auto’s heeft volgens Van Eijck ook geen juridische grondslag. Door de beperking worden bepaalde merken en modellen feitelijk onverkoopbaar gemaakt en verdwijnen daarmee mogelijk van de Nederlandse markt, waarschuwt hij. “Daar is niet alleen de fabrikant, maar bovenal de consument de dupe van.”

Verder noemt Van Eijck waterstof een onmisbare schakel in de energietransitie voor alle soorten voertuigen, waaronder personenauto’s. “Maar op het moment dat wij deze kansrijke techniek niet stimuleren, komt de ontwikkeling in Nederland onvoldoende op gang.”

Slooppremie

De BOVAG, die spreekt namens 9000 ondernemers in de mobiliteitssector, is blij met de regeling die tot nu toe voorbehouden was aan zakelijke rijders via een lagere bijtelling. Naast de subsidie voor elektrische auto’s zouden particulieren een slooppremie moeten ontvangen zodat “twee vliegen in een klap” worden gevangen.

Het BOVAG-idee, ook voor de aanschaf van een zuinigere benzineauto ligt al een tijdje in Den Haag. “We hopen dat het kabinet er snel werk van maakt”, aldus BOVAG-voorzitter Han ten Broeke.