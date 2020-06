‘Beperkt effect coronacrisis op vaccinaties zuigelingen’

Het aandeel kinderen dat de afgelopen maanden de eerste BMR-vaccinatie heeft gekregen (tegen bof, mazelen en rode hond) was circa 5 procent lager dan vorig jaar. Dat is ook het geval bij de eerste DKTP-vaccinatie (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio). In andere landen was de daling groter.

Vooral in maart werden minder kinderen dan gewoonlijk gevaccineerd, zegt het RIVM. “Dit is in april deels weer ingehaald.”

Verrast is het instituut niet. “Dit is niet onverwacht, aangezien kinderen en ouders nu niet naar het consultatiebureau mogen komen als ze milde verkoudheidsklachten hebben of als er iemand uit het gezin koorts heeft. In dat geval wordt de inenting een of twee weken uitgesteld. Het is de verwachting dat de komende maanden meer kinderen alsnog worden gevaccineerd.”

Het RIVM zegt dat door “de enorme inzet van de jeugdgezondheidszorg in Nederland een grote daling in de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is voorkomen. Vanaf het begin van de coronacrisis is het belang van vaccineren benadrukt.”