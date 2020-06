Persconferentie Peter R. de Vries en advocaat over proces Taghi

Misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Peter Schouten geven donderdagmiddag een persconferentie over “ontwikkelingen in het Marengoproces”. Vooraf willen zij geen commentaar geven. Mogelijk presenteert het duo zich als respectievelijk adviseur en advocaat van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar in Amsterdam doodgeschoten. B. heeft als kroongetuige tientallen verklaringen afgelegd tegen zijn medeverdachten in het Marengoproces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

Na de moord op Wiersum bood Schouten zich aan als nieuwe advocaat van B. De kroongetuige kreeg een nieuwe advocaat, maar dat was niet Schouten. Verschillende - onbekend gebleven - advocaten hebben B. de afgelopen maanden bijgestaan, maar allen zijn er voortijdig mee gestopt.

Telefonisch benaderd

De Vries heeft vorig jaar in een radio-interview gezegd dat hij telefonisch was benaderd door B. met het verzoek zijn adviseur te worden. Dat wilde hij wel, maar er is destijds geen vervolg op gekomen. De Vries maakte vorige week bekend dat hij opstapte als directeur van het advocatenkantoor dat hij met advocaat Khalid Kasem heeft opgezet. Kasem raakte vervolgens in opspraak omdat hij in 2015 mogelijk vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de organisatie van Taghi.

In mei werd tijdens een tussentijdse zitting in het Marengoproces duidelijk dat B. een nieuwe advocaat én een adviseur had aangedragen, maar het Openbaar Ministerie ging niet akkoord met dit - toen niet nader genoemde - tweetal. Het OM heeft dit niet willen toelichten. De rechtbank eiste dat B. op korte termijn weer zou worden voorzien van rechtsbijstand.