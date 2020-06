Al meer dan 440.000 coronabesmettingen in Rusland

In Rusland zijn in 24 uur ruim 8800 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 441.108 besmettingen. Het land van 145 miljoen inwoners heeft 5384 sterfgevallen geteld die het gevolg zijn van het virus. Dat is relatief weinig.

Meer dan 195.000 patiënten in Rusland zijn inmiddels genezen. Het uit China afkomstige virus deed in Rusland eind januari zijn intrede door Chinese toeristen in het Aziatische deel van het land. De autoriteiten grepen snel in en wisten het virus daar redelijk onder controle te houden. Maar begin maart verspreidde het virus zich opnieuw vooral in Moskou. Dat was waarschijnlijk door reizigers uit Italië naar de metropool gebracht.

Wereldwijd zijn circa 6,5 miljoen besmettingen vastgesteld. Bijna 6 procent van de patiënten is aan de gevolgen ervan bezweken, ruim drie miljoen patiënten zijn inmiddels genezen.