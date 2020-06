‘Meeste taxichauffeurs denken te moeten stoppen’

Het gemiddelde inkomen van taxichauffeurs is door de coronacrisis enorm gedaald. Bijna driekwart van de chauffeurs is gestopt met rijden en meer dan een kwart werkt door uit noodzaak. Maandelijkse vaste kosten, zoals de lease van de auto, lopen gewoon door.

De omzet van de chauffeurs die nog wel de weg op gaan is ingestort. Hun gemiddelde wekelijkse bruto omzet in april en mei daalde tot 140 euro, tegenover 1715 euro in dezelfde periode vorig jaar. “Sommige chauffeurs zijn bijna helemaal afhankelijk van de overheid”, vertelt Amrit Sewgobind, FNV-bestuurder. “De steun die ze krijgen kan net de zakelijke kosten dekken die ze maken. Daarom moeten ze ervoor kiezen om andere rekeningen zoals huur of telefoonrekening maar even niet te betalen”, aldus Sewgobind.

Bij platformtaxichauffeurs, die vooral voor Uber werken, is het percentage dat verwacht te stoppen nog hoger dan bij zelfstandige taxichauffeurs. Dat komt volgens het FNV omdat die chauffeurs afhankelijk zijn van de app en toch al minder verdienden. Ook hebben zij geen zakelijke klanten waar ze op kunnen terugvallen.