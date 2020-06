‘Wegblijven buitenlandse toerist kost miljarden’

Doordat buitenlandse toeristen deze zomer wegblijven en door andere maatregelen om de coronacrisis in te dammen zoals de 1,5 meterregel loopt de toeristische sector in Nederland in de maanden juli en augustus zo’n 4 miljard euro mis. Dit ondanks de extra inkomsten door Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan. Dat berekenden economen van ING. Het verlies komt bovenop de sterke daling van de bestedingen in de afgelopen periode.