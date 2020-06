AEX opent met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen wat lager na de stevige koerswinsten een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag wordt gehouden. Algemeen wordt verwacht dat ECB-president Christine Lagarde extra stimuleringsmaatregelen zal aankondigen om de economische impact van de coronacrisis te verlichten.