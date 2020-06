Opnieuw veel minder kijkers voor coronapersconferentie

Eind mei keken ook al fors minder mensen mee. Eerder tikten de updates van premier Mark Rutte steevast de 7 miljoen kijkers aan. De best bekeken persconferentie is de persconferentie van 21 april, toen er ruim 7,8 miljoen mensen aan de buis gekluisterd zaten.

De update van woensdag, die vooral ging over de vraag of Nederlanders deze zomer nog wel op vakantie kunnen, was nog wel het best bekeken programma woensdag. Via NPO 1 keken 2,6 miljoen mensen mee. Op de tweede plaats volgt het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna 2,4 miljoen kijkers.

Op primetime zagen de meeste mensen Tussen kunst en kitsch op NPO 1 (bijna 1,7 miljoen). Help mijn man is klusser trok op RTL 4 661.000 kijkers en SBS6 zat daar net onder met Steenrijk, straatarm (600.000). Op NPO 2 keken 485.000 mensen mee met de Eindexamen Geschiedenis Quiz met Jeroen Pauw.