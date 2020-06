Denktank coronacrisis: blijf thuiswerken stimuleren

Om te voorkomen dat na de zomer iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken, moeten werknemers gestimuleerd blijven om thuis te werken. In het onderwijs moet er een combinatie gevonden worden van online en fysiek onderwijs. Dat adviseert de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De denktank bekeek, op verzoek van het kabinet, hoe het overheidsbeleid ten aanzien van de coronacrisis vanaf 1 september ondersteund kan worden. Gepleit wordt “het grootste thuiswerkexperiment dat ooit gestart is” te onderzoeken. Gezond thuiswerken moet gestimuleerd worden, werkgevers kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen creëren. Ook moet er geïnvesteerd worden in kinderopvang, zodat thuiswerken mogelijk gemaakt wordt, aldus de denktank. Ook zouden werkenden hun werktijden meer moeten spreiden over de dag.

Ook in het onderwijs zou het ‘tijdsslot’ voor het fysieke onderwijs verruimd moeten worden en het gebruik van fietsen gestimuleerd, aldus de SER-werkgroep.

Om pieken in de spits van het openbaar vervoer te voorkomen worden verder ‘positieve prijsprikkels’ geadviseerd, ofwel kortingen voor reizigers buiten de spitstijden.