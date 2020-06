Bij 40 ziekenhuisopnames per dag slaat corona-dashboard alarm

In het corona-dashboard van het kabinet wordt een grens opgenomen van veertig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. "Om maximale controle over het virus te houden" is het belangrijk onder die grens te blijven, zegt 'corona-minister' Hugo de Jonge. Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen en het veelbesproken 'reproductiegetal', dat niet boven de 1,0 moet uitkomen.