‘Ruim de helft minder buitenlandse toeristen dit jaar’

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland neemt dit jaar met ruim de helft af ten opzichte van vorig jaar. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) ondanks de versoepelingen voor vakanties die verschillende landen de afgelopen periode doorvoerden. Ook het aantal Nederlandse toeristen die in eigen land op vakantie gaan valt dit jaar fors lager uit.

Het NTBC rekent nu op circa 8 miljoen buitenlandse toeristen, een daling van 60 procent van de ruim 20 miljoen toeristen uit het buitenland die vorig jaar Nederland bezochten. Die toeristen geven naar verwachting 5,2 miljard euro uit en dat is 64 procent minder dan vorig jaar.

Het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat daalt met ongeveer de helft tot 12,5 miljoen. Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd vakanties in eigen land laten zitten door de coronamaatregelen. Bij het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat in eigen land zijn alle vakanties bij elkaar opgeteld. Mensen die meerdere keren in eigen land vakantie vieren tellen dus meerdere keren mee voor het totaal.