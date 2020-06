Tekort aan handschoenen voor zorginstellingen

Zorgverleners hebben momenteel een tekort aan handschoenen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor andere beschermingsmiddelen zoals schorten, brillen en mondkapjes geldt dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met de huidige voorraad kan voorzien in de vraag van zorginstellingen, stelt de minister.