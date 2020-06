Kabinet brengt Kamer monter verslag uit van strijd tegen corona

Het kabinet brengt donderdag in de Tweede Kamer opnieuw, en steeds opgewekter, verslag uit van de strijd tegen het coronavirus. Nu Nederland herademt en telkens wat verder van het slot af gaat, neemt ook de spanning in de vergaderzaal van de Kamer af. Fractievoorzitters maken plaats voor zorgspecialisten.

Kinderen mogen weer iedere dag naar hun basisschool, en Nederlanders kunnen zich zelfs opmaken voor een zomervakantie in een Europees vakantieland, kondigde het kabinet woensdag aan. Het is de zoveelste versoepeling op rij van de strenge maatregelen die het coronavirus eronder moesten krijgen.

Sinds het uitbreken van de corona-epidemie legde het kabinet vrijwel wekelijks verantwoording af in de Kamer, maar dat ritme is al even verleden tijd. Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge vinden donderdag ook niet langer de fractievoorzitters van de regeringspartijen tegenover zich. De voormannen laten het Kamerdebat aan de zorgspecialist van hun fractie over.