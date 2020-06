FNV peilt actiebereidheid bij medewerkers Tata Steel

Vakbond FNV zinspeelt op meer stakingen bij Tata Steel in IJmuiden, na de wilde acties van afgelopen tijd. Alvorens daadwerkelijk tot actie over te gaan wordt de actiebereidheid onder medewerkers gepeild. Dat gebeurt op de parkeerplaats van De Bazaar in Beverwijk. Daar worden om 10.00 uur zeker 2000 mensen verwacht. Tata Steel Nederland verwierp eerder de eisen uit het ultimatum van FNV.