Zaken tegen verkiezing Bolsonaro volgende week voor rechter

De rechtbank in Brazilië hoort dinsdag de pleidooien in twee zaken om de verkiezing van Jair Bolsonaro tot president in 2018 nietig te verklaren. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Twee linkse politici, Marina Silva en Guilherme Boulos, hebben een zaak aangespannen tegen de rechtse president. Bolsonaro zou volgens hen achter cyberaanvallen op campagnes van zijn rivalen zitten.

Bolsonaro werd in 2018 verkozen tot president van Brazilië. Hij werd verkozen kort nadat hij ernstig gewond raakte door een aanval met een mes.

Sinds hij aan de macht is, is hij regelmatig in opspraak geraakt vanwege zijn beleid. Hij deed in het begin van de uitbraak van het coronavirus bijna niets om die in te dammen, nu is Brazilië een van de zwaarst getroffen landen.