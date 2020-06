Veel mbo’ers kopen lesboeken, maar gebruiken ze niet

JOB stelt dat de cijfers laten zien dat nog altijd veel leerlingen overbodige boeken hebben, terwijl er al jaren aandacht aan dit probleem wordt besteed. Ook studenten die wisselen van studie kampen vaak met het boekenprobleem, omdat het lesmateriaal in sommige gevallen al voor meerdere jaren aangeschaft moet worden.

In de nieuwe JOB-monitor staat ook dat scholen steeds beter naar mbo’ers luisteren. De helft van de studenten zegt dat scholen naar hun meningen luisteren. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van twee jaar geleden. “Het is geweldig om te zien dat scholen steeds beter naar studenten luisteren. Medezeggenschap wordt steeds belangrijker gevonden”, zegt JOB-voorzitter Jurgen van der Hel.

Verder geven veel leerlingen aan positief te zijn over wat ze leren, 27 procent is negatief over de keuzedelen waaruit zij kunnen kiezen.