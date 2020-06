‘Energierekening daalt met 100 euro per jaar’

De energierekening van Nederlandse huishoudens daalt per 1 juli met gemiddeld 6,6 procent. Op jaarbasis komt dat neer op een besparing van ruim 100 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. Dat meldt prijsvergelijkingswebsite Pricewise op basis van de nieuwe tarieven van Vattenfall en Eneco, twee van de drie grootste energieleveranciers. Essent, de andere grote speler, had zijn nieuwe tarieven nog niet beschikbaar.