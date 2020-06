NAVO waarschuwt na cyberaanvallen op ziekenhuizen en onderzoekers

De NAVO veroordeelt cyberaanvallen en -activiteiten tegen instellingen als ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en onderzoeksinstituten die een cruciale rol spelen bij het bezweren van de coronapandemie. De militaire alliantie is vastberaden alle middelen in te zetten om zich te verdedigen en aanvallers af te schrikken, staat in een verklaring van de Noord-Atlantische Raad, het politieke bestuursorgaan van de NAVO.

“Deze betreurenswaardige aanvallen brengen de levens van onze burgers in gevaar in een tijd dat deze kritieke sectoren het meest nodig zijn”, aldus de NAVO-landen. Zij herbevestigen dat een cyberaanval op een lidstaat kan worden gezien als een aanval op het hele bondgenootschap.

Landen als Rusland, Iran en China worden verantwoordelijk gehouden voor bijvoorbeeld hacks op universiteiten en wetenschappelijke instellingen waar is geprobeerd onderzoek naar (vaccins tegen) Covid-19 te stelen. In de NAVO-verklaring worden geen daders of landen genoemd. Wel wordt verwezen naar “het zich ontwikkelende landschap van cyberdreigingen”, waarin zowel staten als andere (door staten gesponsorde) spelers actief zijn.

“Internationaal recht is van toepassing in cyberspace en moet worden gerespecteerd”, brengen de NAVO-landen in herinnering. Alle staten hebben een belangrijke rol te vervullen bij het tegengaan van destabiliserende en kwaadaardige cyberactiviteiten, besluit de verklaring.