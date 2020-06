Grote opkomst in Rotterdam voor betoging tegen racisme

Vele honderden mensen verzamelen zich woensdagmiddag in Rotterdam voor een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had dinsdagavond besloten dat de demonstranten op het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein zouden mogen betogen.

Het Wilhelminaplein staat inmiddels vol demonstranten. De andere actievoerders worden naar de Erasmusbrug verwezen. De actievoerders mogen tussen 17.00 uur en 18.30 uur betogen.

Handhavers wijzen de betogers er voortdurend op zich te houden aan de afstandsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Aboutaleb zei dinsdagavond in Nieuwsuur dat er wel veel politie in de stad zal zijn, maar “dat zij de demonstranten zullen coachen en hen zullen aanspreken als zij zich misdragen”. “Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is”, aldus Aboutaleb.

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden in verband met de coronaregels. Maandag kwamen duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam. Toen lukte dit niet.