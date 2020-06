Transavia breidt vluchtschema verder uit

Transavia breidt haar vluchtschema in juni verder uit met twintig bestemmingen. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vanaf 4 juni gaat vliegen vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Daar komen op 18 juni bestemmingen bij in Spanje, Griekenland, Italië, Frankrijk, Slovenië, Kroatië, Servië en IJsland.