Herdenkingsdienst George Floyd in centrum Minneapolis

In het centrum van Minneapolis is donderdag een besloten herdenkingsdienst voor de 46-jarige George Floyd, die begin vorige week overleed toen hij hardhandig werd gearresteerd. De fataal afgelopen arrestatie leidde in heel de VS en daarbuiten tot massale protesten tegen politiegeweld. De herdenking in de christelijke North Central University is alleen toegankelijk voor genodigden, overwegend familie en vrienden en burgemeester Jacob Frey.

Floyd wordt behalve in Minneapolis ook herdacht in de staat waar hij is geboren. Dat is zaterdag in Raeford in North Carolina. Publiek is daar wel welkom (16.00 uur onze tijd). Floyds begrafenis is in de Texaanse metropool Houston waar hij opgroeide, en staat gepland voor 9 juni om (18.00 uur onze tijd). Aangenomen wordt dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden daarbij is. De uitvaart wordt betaald door boxer Floyd Mayweather.

Floyd speelde in zijn jonge jaren met succes American football in Houston. Drugsgebruik zorgde er echter voor dat hij in de criminaliteit terechtkwam. In 2007 kreeg hij vijf jaar cel voor diefstal en een overval. Hij zou daarna een nieuw leven zijn begonnen en was actief in kerkelijke kringen. In 2018 trok hij naar Minneapolis. Hij was daar onder meer vrachtrijder, veiligheidsmedewerker van een vestiging van het Leger des Heils en uitsmijter van een nachtclub. Toen hij werd aangehouden, verdacht van het betalen met een vals bankbiljet, was hij door de coronamaatregelen werkloos.