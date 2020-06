Renault leent 5 miljard om coronacrisis door te komen

De Franse staat staat garant voor 90 procent van de leningen, die zijn verstrekt door de banken BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis en HSBC France. De leningen hebben een looptijd van 12 maanden, maar kunnen met drie jaar worden verlengd. Renault-topman Jean-Dominique Senard noemt de kredieten een “vangnet” voor het bedrijf.

De autoverkoop in Frankrijk staat zwaar onder druk door de coronacrisis. Renault kondigde afgelopen vrijdag aan wereldwijd ongeveer 15.000 banen te gaan schrappen. In Frankrijk verdwijnen 4600 banen, ofwel 10 procent van het totaal aantal Franse banen. De automaker heeft wereldwijd 180.000 mensen in dienst.