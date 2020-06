Nederland sluit coronavaccinverbond met Europese landen

Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Met wat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) de Inclusieve Vaccin Alliantie noemt, hopen de landen zo goed en snel mogelijk toegang te krijgen tot een effectief vaccin, als dat eenmaal beschikbaar is.