Weer duizenden de straat op in Londen voor Floyd-protest

In Londen zijn woensdag weer duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. Eerder gingen ook al duizenden actievoerders in de Britse hoofdstad de straat op.

De betogers in Londen zongen leuzen als “no justice, no peace (”geen gerechtigheid, geen vrede”) en “zwarte levens doen er toe” (”Black Lives Matter”). Veel van de deelnemers hadden zwarte en rode monddoekjes. Ook werden krachttermen aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump geschreeuwd.

Floyd overleed op 25 mei in Minneapolis nadat een politieman bijna negen minuten lang met zijn knie op zijn nek had gedrukt bij zijn arrestatie. Zijn dood veroorzaakte protesten in heel de VS die in veel steden uitliepen op rellen en gewelddadige confrontaties met de politie. Ook buiten de VS waren er demonstraties zoals naast Londen in Amsterdam, Parijs en München.