Meer aanmeldingen bij universiteiten en hogescholen

Hogescholen kregen in totaal 169.557 aanmeldingen binnen van mensen die aan een opleiding willen beginnen. Dat zijn er 4,3 procent meer dan vorig jaar na de deadline, die toen op 1 mei lag. Wie een studie wil gaan volgen, moet zich voor de deadline aanmelden. Dat kan ook later, maar dan hoeven universiteiten en hbo’s de aanmelding niet in behandeling te nemen.

Volgens de Vereniging Hogescholen, die de cijfers over de hbo’s verzamelt, zijn de cijfers “geen perfecte voorspeller van de daadwerkelijke instroom in september”. Studenten die van studie wisselen worden ook meegeteld in de nieuwe aanmeldingen. En het gaat nog niet om inschrijvingen: wie zich nu heeft aangemeld voor een opleiding, kan zich nog bedenken en ervan afzien.

Slag om de arm

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) houdt ook een slag om de arm. De organisatie wijst erop dat een groot deel van de aanmeldingen al binnen was voordat de corona-uitbraak de wereld in crisis stortte. “Het is onduidelijk hoe de ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de verdere aanmeldingen c.q. de uiteindelijke inschrijvingen.” Het is bijvoorbeeld nog de vraag of buitenlandse studenten die zich hebben aangemeld aan hun studie zullen beginnen.

Voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU denkt dat het hogere aantal aanmeldingen onder meer komt doordat meer vwo-leerlingen zijn geslaagd, aangezien ze geen eindexamen hoefden te maken. Ook vermoedt hij dat minder jongeren na de middelbare school een tussenjaar zullen nemen. “Normaal doen heel veel studenten dat. Nu gaan ze misschien wel meteen studeren, omdat ze nog niet weten of ze naar het buitenland kunnen”, zei Duisenberg tegen de NOS.