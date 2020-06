Werkgelegenheid bedrijfsleven VS krimpt veel minder sterk

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in mei veel minder sterk gekrompen dan een maand eerder en ook veel minder hard dan economen hadden verwacht. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de krimp uit op bijna 2,8 miljoen banen. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een afname met 9 miljoen banen.