ANBO ziet internetgebruik ouderen flink toenemen door corona

De coronacrisis heeft het internetgebruik van ouderen flink opgestuwd. Volgens een peiling van ouderenbond ANBO onder 4000 mensen is een derde van de ouderen die voor de virusuitbraak niet op internet zaten er alsnog gebruik van gaan maken. Senioren die al online waren, zijn vaak meer met internet gaan doen.

Bijna de helft is vaker gaan beeldbellen, 20 procent maakt nu vaker contact met anderen via sociale media. 18 procent geeft aan online spellen te spelen.

“Door het coronavirus zijn veel ouderen aan huis gekluisterd en krijgen ze veel minder of geen bezoek. Om toch contact te kunnen onderhouden met hun kinderen en kleinkinderen, is een deel van die groep de afgelopen periode op internet gegaan”, duidt directeur Liane den Haan. De ANBO hielp ouderen telefonisch door bijvoorbeeld uitleg te geven over beeldbellen en het aanmaken van accounts op sociale media.

Van de ondervraagde ouderen gebruikt 90 procent dagelijks internet: iets meer dan de helft gebruikt daarvoor een computer, een kwart een tablet. Smartphonegebruik is minder populair: 21 procent zegt een smartphone te gebruiken.