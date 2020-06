‘Noodtoestand Spanje voor zesde en laatste keer verlengd’

Het lukt de Spaanse premier Pedro Sánchez opnieuw de noodtoestand met twee weken te verlengen, melden Spaanse media. Het parlement is in debat over de verlenging, maar de sociaaldemocratische Sánchez hoeft zich geen zorgen over de uitkomst te maken. Zijn linkse twee-partijen-coalitie heeft geen meerderheid, maar hij kan rekenen op steun van een liberale oppositiepartij en regionale partijen die zeggen in te stemmen of geen stem te zullen uitbrengen.