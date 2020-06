Brussel: coronacrisis maakt minimumloon in hele EU hard nodig

Een gegarandeerd minimumloon voor alle werkenden in de EU is door de coronacrisis harder dan ooit nodig. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de pandemie toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is “essentieel voor het herstel na de crisis” en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie, aldus het dagelijks EU-bestuur.