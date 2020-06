Verwachte buien bieden minimaal verlichting tegen droogte

De komende dagen is er kans op buien, maar deze zullen de kurkdroge grond slechts tijdelijk en minimaal verlichting brengen. Weeronline verwacht dat er in een week ongeveer 20 millimeter regen valt, bij lange na niet genoeg om de droogte enigszins te verhelpen.

2020 is tot dusver veruit het droogste jaar ooit gemeten: het neerslagtekort bedraagt op dit moment bijna 180 millimeter. De verwachte buien, waarbij op de ene plaats meer regen kan vallen dan op de andere, stabiliseren het neerslagtekort slechts tijdelijk. In de tweede helft van juni keert het zonnige, droge en warme weer naar verwachting weer terug.

Het noordelijke waterschap Hunze en Aa’s hoopt dat er genoeg regen valt om het Eemskanaal in Groningen goed door te kunnen spoelen. Het water in het kanaal dat uitmondt in zee wordt te zout door de droogte. Het schap pompt dagelijks 18.500 liter water per seconde uit het IJsselmeer om aan de watervraag te kunnen voldoen.

Sproeiverboden

Ook bij het Zuid-Hollandse Ouddorp treedt verzilting op, meldt waterschap Hollandse Delta. Er was al een pomp geplaatst om zoutwater af te voeren naar de Grevelingen, maar dat bleek onvoldoende. Het schap heeft nu vier noodpompen in werking. Daarnaast is gestart met droogte-inspectie van een aantal binnendijken. Waterschap Rivierenland pompt water vanuit de Merwede terug naar de Linge, om te voorkomen dat deze voor de Betuwe belangrijke rivier droogvalt. Het Kolffgemaal bij Hardinxveld heeft daarvoor een speciale voorziening.

In bijna heel het land staat het grondwaterpeil momenteel veel lager dan normaal. Op tal van plekken gelden sproeiverboden voor de landbouw. Waterbedrijf Vitens roept particulieren dringend op om zo zuinig mogelijk te zijn met drinkwater, omdat het bedrijf de vraag op warme dagen bijna niet meer kan bijbenen. De droogte is goed zichtbaar in de natuur en op dit moment vergelijkbaar met eind juli 2018. Toen kleurde het gras ook geel en lieten bomen hun bladeren vallen.