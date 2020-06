Efteling past Monsieur Cannibale aan bij ‘groot onderhoud’

“We hoeven niet vooruit te lopen op het maatschappelijke debat”, stelt de zegsvrouw. “De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet.”

De attractie Monsieur Cannibale bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin bezoekers kunnen plaatsnemen. Ze draaien vervolgens rondjes om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus. Kritiek op de attractie was er al eerder en veelvuldig en dook afgelopen week op sociale media opnieuw op na alle protesten in de VS.

Carnaval Festival

Onder anderen cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. plaatste een bericht dat hij zijn dochter van 8 niet kon uitleggen waarom “die zwarte man zo gevaarlijk en lelijk is gemaakt. Deze attractie is racistische bullshit.” Zijn tweet oogstte honderden reacties.

De Efteling paste vorig jaar bij een grote renovatie wel al soortgelijke omstreden poppen in de attractie Carnaval Festival aan. “We luisteren zeker naar de maatschappelijke geluiden”, aldus een zegsman van het park. “En we krijgen met enige regelmaat opmerkingen van gasten. We gaan pas nadenken over eventuele veranderingen die passen in de nieuwe tijdgeest als de attractie aan de beurt is voor groot onderhoud.”