Kabinet hoopt steunloket flexwerkers deze maand te openen

Daarom heeft Koolmees het UWV opdracht gegeven ermee aan de slag te gaan. Op aandringen van de Kamer is de doelgroep die voor de zogenoemde Tofa in aanmerking komt vergroot. Eerst konden alleen flexwerkers aanspraak maken als ze in februari minstens 500 euro hadden verdiend, dat minimumbedrag is nu verlaagd naar 400 euro. Flexwerkers die in april zeker 50 procent minder verdienden kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 550 euro, in plaats van 600 euro zoals eerst voorgesteld. "Deze hoogte (...) zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende", schrijft Koolmees aan de Kamer.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.